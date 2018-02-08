В Гродно Porsche на российских номерах объехал светофор по газону 7 8.02.2018, 22:58

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Инцидент снял на видеорегистратор очевидец из другого автомобиля и выложил в интернет.

Гродненская ГАИ задержала водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения, пишет сайт gaigrodno.by.

Сам инцидент произошел 7 февраля на кольцевой развязке в микрорайоне "Форты". Водитель Porsche Cayenne с российскими номерами, ехавший с бульвара Ленинского комсомола в направлении улицы Болдина, оказался в очереди перед светофором, на котором загорелся красный сигнал. Мужчина не стал дожидаться разрешающего сигнала, а объехал автомобили, стоявшие перед ним в двух рядах, по газону и тротуару.

Весь инцидент снял на видеорегистратор очевидец из другого автомобиля и выложил в интернет.

8 февраля нарушителя доставили в ГАИ, где на него составили ряд протоколов. Водителем Porsche Cayenne оказался 24-летний житель Гродно. Он согласился с нарушениями.

Мужчина имеет белорусское удостоверение на право управления транспортом, но при рассмотрении он документ не показывал.