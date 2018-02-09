Ночью к Земле приблизится астероид «крупнее Челябинского» 9.02.2018, 23:25

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В ночь с пятницы на субботу вблизи Земли пролетит большой астероид.

Ночью с 9 на 10 февраля около Земли пролетит астероид 2018 СВ, похожий по размерам на знаменитый Челябинский метеорит.

На минимальное расстояние к нашей планете — 64 тысячи километров — он приблизится в 01.30 ночи по минскому времени, передает NASA.

«Хотя астероид 2018 CB невелик, он может оказаться крупнее астероида, который вошел в атмосферу Земли над Челябинском почти пять лет назад. Астероиды такого размера нечасто приближаются к нашей планете — может, раз в два года», — говорится в сообщении.

Метеорит, впоследствии названный «Челябинск», упал 15 февраля 2013 года. О падении космического объекта сообщили также жители Екатеринбурга, Тюмени, Костаная (административный центр Костанайской области на севере Казахстана) и Курганской области. Взрывная волна выбила окна более чем в 7 тысячах зданий, из которых более 6 тысяч — жилые дома.

По данным Минрегиона, за медицинской помощью обратились более 1,6 тысячи человек, пострадавшие в основном от разбившихся стекол. Как установили ученые, астероид, упавший в районе Челябинска, возможно, испытывал столкновения с другими космическими телами или же пролетел очень близко к Солнцу.