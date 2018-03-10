Паралимпиада-2018: в первый день белорусы выиграли четыре медали 1 10.03.2018, 11:26

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За один день белорусы превзошли показатели предыдущей Паралимпиады-2014.

В первый день Паралимпийских игр сборная Беларуси завоевала четыре медали в биатлонных гонках, пишет kp.by.

Дмитрий Лобан выиграл серебро на дистанции 7,5 километров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (LW12).

Юрий Голуб финишировал вторым на дистанции 7,5 километров среди спортсменов с нарушением зрения (В3).

Лидия Графеева выиграла бронзу на дистанции 6 километров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (LW12).

Светлана Сахоненко удостоилась бронзовой награды на дистанции 6 километров среди спортсменов с нарушением зрения (В2).

С Игр в Сочи-2014 белорусские паралимпийцы привезли три бронзовые награды. Так за один день они превзошли показатели предыдущих Игр. Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.