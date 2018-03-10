ЧП на «Беларуськалии»: Возбуждено уголовное дело 4 10.03.2018, 18:06

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В шахту спустилась следственно-оперативная группа.

Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства инцидента в шахте «Беларуськалия», возбуждено уголовное дело, сообщает сайт ведомства.

С целью выяснения обстоятельств случившегося в шахту спустилась следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий. Следствие проводит осмотр места выброса породы, сбор и фиксация следов, сообщают в СК.

По результатам первоначальных следственных действий Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователи изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего.