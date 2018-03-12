Google Maps своими руками: студент из Египта нарисовал каждое здание Нью-Йорка 12.03.2018, 17:48

Художник начал заниматься рисованием всего 2 года назад.

Архитектура — это азбука гигантов. Египтянин Хоссам Мохамед нарисовал невероятно детализированную картину с изображением Нью-Йорка на листе бумаги размером 70 на 100 см. На то, чтобы тщательно вырисовать каждое здание с помощью чернильной ручки, ему потребовалось 10 месяцев, пишет bigpicture.ru.

Хоссам Мохамед из Египта — студент факультета архитектуры.

Он начал заниматься рисованием всего 2 года назад, но теперь уже сам обучает других.

Сейчас главная мечта Хоссама — окончить аспирантуру в Италии, добиться известности и открыть свою собственную художественную галерею.