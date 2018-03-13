Избитая на Новый год актриса: Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи

Избитая на Новый год актриса: Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи8
- 13.03.2018, 8:44
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Скандальной истории с участием минского ОМОНА получила продолжение.
Следственный комитет до 1 апреля продлил проверку по заявлению актрисы Светланы Соколовской (по просьбе собеседницы не публикуем ее фамилию, а называем сценический псевдоним – ред.) о неправомерных действиях сотрудников милиции. Об этом Светлана рассказала «Салідарнасці».
Напомним, в ночь на 1 января Светлана Соколовская получила дубинкой по голове и оказалась в больнице с сотрясением мозга. Пострадавшая хочет добиться справедливого наказания для правоохранителя, который ее ударил.
Светлана говорит, что проверку по ее заявлению в СК передали уже пятому следователю.
— Надеюсь, что следователь Козловский доведет дело до конца.
В Следственном комитете пострадавшая минчанка узнала о том, что следователь не подала запрос о том, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения на Чижовка-арене. По истечении срока давности записи уничтожены.
Светлана рассказывает, что была удивлена, когда узнала о том, что фельдшеры «скорой помощи», которые ее забирали с места происшествия без сознания, заявили, что пострадавшая сама зашла в машину и разговаривала с медработниками.
— Фельдшеры утверждают, что это они мне сказали о том, что у меня разбита голова. Согласно их показаниям, я сказала, что руку мне повредили в драке. Это неправда! После удара дубинкой по голове я очнулась в машине «скорой». Как рассказывал мой парень, в автомобиль меня отнесли фельдшеры. Помню, как пришла в себя в машине, увидела шину на руке и спросила, куда меня везут.
«Скорую» для Светланы вызвал незнакомый человек на елке.
— Следователь дал мне послушать аудиозаписи телефонного звонка какого-то парня, который звонит в 103 и просит помочь девушке, которую ударили по руке. На записи слышен мой плач.
Спасителя Светланы пока не нашли. Оказалось, что телефон звонившего зарегистрирован на другого человека, который не проживает в Минске.
После публикации в «Салідарнасці» начальник минской милиции взял под личный контроль разбирательство по поводу конфликта минчанок и сотрудников ОМОНа.
Светлану, ее парня и подруг, которые были вместе на елке в Чижовке в новогоднюю ночь, вызывали в ГУВД Мингорисполкома.
По словам Светланы, в рамках служебного расследования ее опрашивал старший инспектор по особым поручениям Байдун А.А..
— Он рассказал, что сотрудники ОМОНа утверждали, что меня не было на елке в Чижовке. Майор заверил, что омоновцы будут проходить обязательную проверку на детекторе лжи. Жду ее результатов.