Избитая на Новый год актриса: Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи 8 13.03.2018, 8:44

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Светлана Соколовская

Скандальной истории с участием минского ОМОНА получила продолжение.

Следственный комитет до 1 апреля продлил проверку по заявлению актрисы Светланы Соколовской (по просьбе собеседницы не публикуем ее фамилию, а называем сценический псевдоним – ред.) о неправомерных действиях сотрудников милиции. Об этом Светлана рассказала «Салідарнасці».

Напомним, в ночь на 1 января Светлана Соколовская получила дубинкой по голове и оказалась в больнице с сотрясением мозга. Пострадавшая хочет добиться справедливого наказания для правоохранителя, который ее ударил.

Светлана говорит, что проверку по ее заявлению в СК передали уже пятому следователю.

— Надеюсь, что следователь Козловский доведет дело до конца.

В Следственном комитете пострадавшая минчанка узнала о том, что следователь не подала запрос о том, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения на Чижовка-арене. По истечении срока давности записи уничтожены.

Светлана рассказывает, что была удивлена, когда узнала о том, что фельдшеры «скорой помощи», которые ее забирали с места происшествия без сознания, заявили, что пострадавшая сама зашла в машину и разговаривала с медработниками.

— Фельдшеры утверждают, что это они мне сказали о том, что у меня разбита голова. Согласно их показаниям, я сказала, что руку мне повредили в драке. Это неправда! После удара дубинкой по голове я очнулась в машине «скорой». Как рассказывал мой парень, в автомобиль меня отнесли фельдшеры. Помню, как пришла в себя в машине, увидела шину на руке и спросила, куда меня везут.

«Скорую» для Светланы вызвал незнакомый человек на елке.

— Следователь дал мне послушать аудиозаписи телефонного звонка какого-то парня, который звонит в 103 и просит помочь девушке, которую ударили по руке. На записи слышен мой плач.

Спасителя Светланы пока не нашли. Оказалось, что телефон звонившего зарегистрирован на другого человека, который не проживает в Минске.

После публикации в «Салідарнасці» начальник минской милиции взял под личный контроль разбирательство по поводу конфликта минчанок и сотрудников ОМОНа.

Светлану, ее парня и подруг, которые были вместе на елке в Чижовке в новогоднюю ночь, вызывали в ГУВД Мингорисполкома.

По словам Светланы, в рамках служебного расследования ее опрашивал старший инспектор по особым поручениям Байдун А.А..

— Он рассказал, что сотрудники ОМОНа утверждали, что меня не было на елке в Чижовке. Майор заверил, что омоновцы будут проходить обязательную проверку на детекторе лжи. Жду ее результатов.