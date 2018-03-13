В Минске открыли памятный знак в честь братьев Луцкевичей 13.03.2018, 12:31

Фото: «Радыё Свабода»

Памятник открывала двоюродная племянница идеологов белорусской государственностей.

В минском парке имени Янки Купалы 13 марта состоялось торжественное открытие памятного знака в честь идеологов белорусского государственности Антона и Ивана Луцкевичей. Памятник открывала двоюродная племянница Луцкевичей, Маргарита Сергеевна Перова, сообщает «Радыё Свабода».

Памятный знак сделал архитектор Юрий Градов, финансировал проект и установку Минский городской исполнительный комитет.

До Второй мировой войны на месте парка Янки Купалы была жилая застройка. Братья Луцкевичи переехали в Минск из Лиепая в 1896 году и жили на тогдашней Садовой улице. Здесь, у нынешнего Купаловского музея, стояли дома их семьи.

Антон и Иван Луцкевичи входили в первую Раду Белорусской Народной Республики. Антон Луцкевич был одним из инициаторов Третьей Уставной грамоты БНР 25 марта 1918 года, согласно которой государство объявило свою независимость.