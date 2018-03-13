Название Македонии: Греция выдвинула новые требования 13.03.2018, 13:40

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Переговоры между балканскими странами замедлились.

Переговоры между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией (БЮРМ) значительно замедлились из-за требований Афин в отношении изменений в Конституцию БЮРМ.

Об этом сообщает Ekathimerini.

«После стремительного начала переговоры между чиновниками обеих стран по поводу спора между Грецией и бывшей югославской Республикой Македонией (БЮРМ) значительно замедлились, поскольку Афины ждут сильных уступок со стороны Скопье по ключевому требованию Греции в отношении изменений в Конституцию БЮРМ», - говорится в сообщении.

После символических изменений вроде смены названий аэропорта Скопье и главной автомагистрали страны, а также вынесения предложений о замене названия страны, Греция ждет более существенных уступок, в частности изменений в Конституцию Македонии.

Однако македонский премьер-министр Зоран Заев отвергает эти требования, отмечая, что правительство страны не имеет большинства в парламенте, достаточного для изменений в Конституцию.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас должен был посетить Скопье на прошлой неделе, но замедление переговоров отложило эту поездку на неопределенный срок.