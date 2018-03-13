Литовские таможенники нашли в шинах белоруса 359 пачек сигарет 13.03.2018, 17:59

Сигареты находились в каждой из шин Ford Mondeo.

Через один из литовских пунктов пропуска белорус пытался провезти 359 пачек сигарет, спрятав их в шины.

Водитель Ford Mondeo заявил, что не перевозит никакие незаконные грузы. Однако таможенники с помощью приборов обнаружили, что в шинах автомобиля что-то есть. Одно из колес сняли и отправили на рентген. Там стало понятно, что в нем находится органическое вещество, пишет autogrodno.by.

Таможенники распилили и другие шины. В каждой нашли пачки с сигаретами, выложенные в более плотные упаковки и приклеенные к шине с помощью липкой ленты. Такая конструкция позволяла ехать с более высокой скоростью и не повредить товар.

Всего в шинах Ford Mondeo было обнаружено 359 пачек контрабандных сигарет.