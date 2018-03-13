Виталий Родионов: О 100-летии БНР должны знать все белорусы 13.03.2018, 18:06

Виталий Родионов

Экс-футболист борисовского БАТЭ рассказал о своем отношении ко Дню Воли.

Спортивный директор футбольного клуба БАТЭ Виталий Родионов высказался о 100-летии провозглашения государственной независимости Белорусской Народной Республики, сообщает Еврорадио.

«На сегодняшний день у меня такая позиция сложилась по отношению к праздникам. Я не праздную ничего, кроме дней рождения членов моей семьи. Этот праздник для меня является больше исторической датой, чем праздником, когда я буду делать какие-то действия. Просто для меня эта историческая дата, которую должны знать все белорусы», – сказала Родионов.