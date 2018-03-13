Ученые подсказали, как увеличить продолжительность жизни 1 13.03.2018, 22:21

Интересное исследование американских биологов.

Медики неоднократно говорили о том, что долгожители - это, в основном, люди, которые ведут здоровый образ жизни, не нервничают по пустякам, живут в экологически чистых местах и имеют хорошую наследственность, пишет сайт healthyliving.com.ua.

Ученые полностью поддерживают эти рекомендации, тем более, что недавно ими была выявлена реальная взаимосвязь между состоянием здоровья, физической активностью и питанием.

Интересное исследование американских биологов

В качестве добровольцев ученые взяли грызунов, поэтому результаты данного исследования нельзя назвать единственно верными и пока они не перепроверят информацию на людях, все могут сомневаться в правильности их суждений.

Итак, было собрано четыре группы мышей. В первой грызуны два месяца подряд питались регулярно и двигались, сколько им угодно было. Во второй группе участники могли кушать, как и раньше, вот только у них по плану была обязательная 45-минутная аэробная тренировка - бег по специальной беговой дорожке. Грызуны из третьей группы через день голодали, но при этом не тренировались, а вот в четвертой - и бегали, и через день были вынуждены сидеть на разгрузке.

В результате эксперимента ученые провели обследование всех мышей и, как оказалось, самые лучшие показатели здоровья были у тех, кто в течение двух месяцев исследования находился в четвертой группе.

Таки образом авторы проекта пришли к выводу, что если человек будет хотя бы несколько раз в неделю устраивать разгрузочные дни и регулярно выполнять аэробные упражнения, то он за несколько месяцев восстановит свое здоровье, почувствует себя в разы лучше, да еще и продлит срок своей жизни.

Если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь, не пренебрегайте советами ученых и измените свой образ жизни, включив в распорядок обязательную тренировку и разгрузочный день 1-3 раза в неделю.