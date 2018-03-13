Вслед за Тиллерсоном президент США уволил его заместителя 13.03.2018, 22:38

Стив Гольдштейн

Стив Гольдштейн рассказал журналистам об обстоятельствах отставки госсекретаря.

Вслед за увольнением госсекретаря Рекса Тиллерсона президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, снял с должности и его заместителя Стива Гольдштейна, пишет «Немецкая волна».

Именно Гольдштейн рассказал журналистам об обстоятельствах отставки Тиллерсона, в частности, что госсекретарь узнал о своем увольнении из поста в микроблоге Twitter Трампа.

Ранее Трамп заявил, что заблаговременно обсудил с Тиллерсоном его увольнение. Однако, по словам Гольдштейна, Тиллерсон вплоть до отставки не знал, что ему придется покинуть должность, как не знал и причину увольнения. Белый дом не уточнил, были ли критические реплики Гольдштейна причиной его отставки.

Между тем высокопоставленный дипломат Эванс Ревере, комментируя отставку Тиллерсона, который являлся сторонником сделки по атомной программе Ирана, отметил, что теперь "открывается перспектива краха этой сделки", а значит, США "могут быть вовлечены сразу в два ядерных кризиса".

Разногласия между Тиллерсоном и Трампом не были секретом ни для высшего руководства страны, ни для прессы. Трампа не устраивала слишком самостоятельная позиция госсекретаря, не скрывающего скептицизма относительно внешнеполитического курса президента по целому ряду вопросов. На вопрос, останется ли Тиллерсон на своем посту до конца президентского срока Трампа, последний осенью ответил, что не знает этого. Новым госсекретарем США станет директор ЦРУ Майк Помпео.