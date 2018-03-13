Что известно о суде над борисовским прапорщиком 1 13.03.2018, 22:47

1,329

иллюстрационное фото

25-летнего Игоря Хищенко обвиняют в дедовщине.

В суде Борисовского района идет процесс над прапорщиком 72-го учебного центра в Печах. Его обвиняют в превышении полномочий, оскорблении солдат и получении от них взятки. Суд начался еще в феврале, но известно о нем стало только сегодня.

Как пишет tut.by, перед судом — 25-летний прапорщик Игорь Хищенко из 59-й школы, где готовят специалистов по эксплуатации и ремонту автотехники. Из армии его не уволили, а на период рассмотрения отстранили от службы и взяли под стражу.

Потерпевшими по делу проходят 18 человек, служивших в Печах в 2016 году. Тогда они были преимущественно рядовыми и подчинялись Хищенко как старшему по званию. Еще почти два десятка человек проходят по делу свидетелями.

Дело составляет 15 томов. В нем описаны около 50 эпизодов периода лета и осени 2016 года. Кстати, рядовые уже отслужили и вернулись домой в разные города Беларуси. Поэтому сейчас их допрашивают через видеосвязь.

В материалах дела говорится, что Хищенко не раз бил солдат специальным свертком из газет, перемотанным скотчем. Или указкой, которая однажды сломалась от удара.

Также прапорщик наказывал подчиненных физическими упражнениями вне занятий. Например, "финский лыжник" (руки за голову и прыжки с одного колена на другое) или "Коко-джамбо" (приседание и прыжок из этого положения вверх с вытянутыми руками). Чтобы усложнить задачу, солдата заставляли надевать бронежилет или противогаз.

В ходе расследования свидетель Владислав Ватурчик указывал, что как-то осенью 2016-го прапорщик пришел в спальню с электрошокером, "слышал характерный звук, но сам не открывал глаза". Потом солдаты обсуждали, кто получил удар током и какие при этом ощущения. Однако на суде Ватурчик от этих показаний отказался.

24-летний пострадавший Антон Прибыткин из Каменецкого района говорит, что Хищенко ударил электрошокером рядового Шпака: "Остались два черных пятнышка». Самого его прапорщик бил по ягодицам свертком из газет и указкой. Помнит, как ходил с товарищами в буфет, так как "надо было что-то купить прапорщику". Например, пачку сигарет. Другие рассказали, как покупали прапорщику пиццу или кока-колу. Все покупали за свой счет.

Следователям парень также говорил, что прапорщик постоянно словесно унижал курсантов: "Не знаю, по какой причине, казалось, что мы вечно все делаем не так".

— Может, неправильно себя вели, — говорил в суде пострадавший Прибыткин.

— Почему вы говорите "может?". В уставе за это предусмотрен удары электрошокером или портупеей, "Джамбо" или "финский лыжник"? Или там есть другие методы влияния на солдат, которые нарушают дисциплину? — уточнил судья.

— Нет, в наряд поставить, такое...

Когда адвокат прапорщика уточнила у потерпевшего, уничижали ли таким образом его честь и достоинство, тот ответил отрицательно.

— А если три наряда вне очереди, тоже бы не затронуло? — уточнил судья.

— Нет.

— Так что для вас лучше: пойти в наряд или?..

— Если честно, мне в нарядах не нравилось, лучше получить по ягодицам, — смеясь, заявил пострадавший.

Он, как и Ватурчик, попросил суд не наказывать Хищенко строго.

25-летний свидетель Владислав Обуховский рассказал о других издевательствах, которые совершал прапорщик. По его словам солдат, которые ничего не нарушали, Хищенко бил — кого свертком по голове, кого по плечам. А за нарушения прапорщик наказывал ремнем, бил даже в мошонку. Обуховский помнит, как солдаты сбрасывались на питание для прапорщика за визит в чайную.

Он признался, что не говорил об этих нарушениях командиру части: "Боялись, наверное. Лучше было сидеть тихо, и никто тебя не трогает!"

Признает ли сам прапорщик вину, пока не известно. Его еще не допрашивали в суде. Хотя один из пострадавших говорит, что во время их очной ставки Хищенко просил прощения, "что неправильно делал".