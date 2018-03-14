Крушение МН17: «Испанский диспетчер» получил за свою роль $48 тысяч от РФ 5 14.03.2018, 18:04

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Результаты независимого расследования крушения малайзийского боинга.

Якобы работавший в аэропорту Борисполь "диспетчер Карлос", написавший в Twitter, что сбитый на Донбассе малайзийский рейс MH17 преследовали украинские истребители, оказался человеком по имени Хосе Карос Барриос Санчес, которого судили в Испании и арестовали в Румынии за мошенничество. Об этом говорится в расследовании Radio Free Europe/Radio Liberty и группы румынских журналистов-расследователей RISE Project, сообщает "Гордон".

Испанского гражданина Санчеса задержали в августе 2013 года в аэропорту Бухареста за мошенничество. Он обманом выманил у восьми граждан Румынии от €80 до €130.

В процессе расследования выяснилось, что Испания ранее объявила Санчеса в розыск по подозрению в подлоге и незаконном присвоении имущества. Журналисты сравнили фотографию мошенника с изображением "испанского диспетчера Карлоса", который давал интервью телеканалу RT Spanish, выяснив, что это один и тот же человек. Одна из потерпевших по делу Санчеса также опознала его по интервью.

В Испании Санчес был председателем жилищного кооператива на юге Мадрида, присвоил несколько тысяч евро, принадлежащих организации, однако позже вернул деньги. В октябре 2010 года суд в Мадриде приговорил его к шести месяцам тюрьмы, поэтому румынские власти экстрадировали Санчеса на родину, чтобы он отбывал срок там.

В сентябре 2017 года журналисты связались с Санчесом через сайт Expat.com. Тот рассказал, что после истории с MH17 его аккаунт в Twitter заблокировали "по соображениям безопасности", о чем его уведомила администрация соцсети. После этого он решил удалить аккаунт.

В соцсетях и переписке Санчес утверждает, что работает в авиахолдинге International Airlines Group с офисом в Лондоне. Представитель компании сообщила, что человек с таким именем никогда у них не работал. Также не подтвердилось заявление Санчеса, что он якобы работал в компании SkyTeam.

Во время беседы с журналистами "диспетчер" заявил, что ему хотят навредить и у него есть аудио- и видеоподтверждение его слов. Однако доказательств этого так и не предоставил. Также он пытался вымогать деньги у корреспондентов. Он назначил им встречу в одном из торговых центров Бухареста, а затем исчез.

В телефонном разговоре "диспетчер Карлос" заявил, что сидел в испанской тюрьме не за мошенничество, а за неуплату алиментов. Он признал, что никогда не работал диспетчером и не был в Украине во время крушения MH17.

По словам "диспетчера", он получал из России "огромные суммы денег". За это он должен был писать, что ему скажут, в своем Twitter. Санчес утверждает, что всего RT заплатил ему $48 тыс. На телеканале отрицают, что переводили деньги Санчесу.

В 2014 году российские СМИ написали, что некий испанский диспетчер Карлос рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут перед тем, как малайзийский самолет исчез с радаров, "рядом с ним были замечены два украинских истребителя". Первым сообщение "испанского диспетчера" опубликовал сайт RT. В августе 2016 года российское издание The Insider обнаружило, что заблокированный ранее Twitter "испанского диспетчера" вновь заработал и заполняется программой-ботом под именем Людмила Лопатышкина.

В опубликованном в 2017 году фрагменте интервью президента России Владимира Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский президент заявил, что за катастрофой рейса MH17 в небе над Донбассом якобы наблюдал "испанский диспетчер".

"Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров – по-моему, он специалист испанского происхождения – объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло", – рассказал Путин.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 193 из них были гражданами Нидерландов.