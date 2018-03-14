Белоруска в Братиславе: Здесь мало кто обращает внимание на твой внешний вид 1 14.03.2018, 19:45

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Экс-минчанка рассказала о жизни в столице Словакии.

Расположенная по берегам Дуная в предгорьях Малых Карпат, она завлекает своей природной красотой. В нескольких часах езды от Братиславы находятся Вена и Будапешт, но местные жители чувствуют себя абсолютно комфортно в окружении этих туристических гигантов, пишет tut.by.

Почти 8 лет назад минчанка Юлия уехала на международный молодежный проект в Словакию и осталась работать в Братиславе.

Юлия очень полюбила эту страну, объехала ее всю вдоль и поперек и с гордостью может сказать, что знает Словакию лучше, чем большинство словаков. Считает, что самое большое достояние Словакии — это ее природа и люди.

1. Опишите свой город в одном предложении.

Братислава — это маленькая скромняжка на берегу Дуная, уютный и домашний город для жизни без суеты, для спокойных встреч с друзьями и близкими, город детей и собак. И тех, и других здесь очень любят.

2. Что делает город не похожим на все остальные?

Думаю, что это скромность и спокойствие жителей, его безопасность, ну и, конечно, Дунай. Видимо, наличие большой реки в центре города, всегда придает ему некую особенную атмосферу. Всего в 10 минутах езды от центра начинается огромная лесопарковая зона, которая плавно переходит в горную систему Карпат, то есть вы можете выпить свой утренний кофе в центре, а потом пойти с друзьями на несколькокилометровую прогулку по Карпатам.

Как шутят местные, главная достопримечательность Братиславы — это Вена в 60 километрах на запад. Действительно, относительно недалеко от Братиславы находятся Вена, Будапешт и Прага, что, согласитесь, очень удобно для туристов.

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

Пресбургский мирный договор, заключенный в 1805 году между Австрией и Францией после битвы под Аустерлицем. Австрия тогда потерпела поражение в сражении с войсками Наполеона. Подписанием этого договора закончилась война Третьей коалиции против Франции. Пресбург — это старинное название нынешней Братиславы.

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Праздник коронации (Korunovačné slávnosti), который проходит каждый год в последние выходные июня и длится три дня. В 1563—1830 годах Братислава была главным местом коронации венгерских королей. За это время в главном соборе города, соборе Святого Мартина, короновали десять королей, одну королеву и восемь жен королей.

Об этих событиях и напоминают театрализованные представления, которые разворачиваются в историческом центре города в течение трех дней.

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Со смотровой площадки ресторана «НЛО» («UFO»). Вы можете посетить ресторан или бар, тогда вход на площадку будет бесплатным, или же подняться только на смотровую площадку, вход — около 7 евро.

В центре есть очень приятный бар-ресторан на крыше «Sky Bar», отсюда открывается очень красивый вид на город и замок.

#rooftop Публикация от Imen Ben Gharbia (@mamounetto) Фев 9, 2018 в 7:00 PST

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться.

Братиславский замок — это визитная карточка города, а фото на фоне Братиславского замка и Дуная — просто must have.

Девинский замок — второй замок в Братиславе, который я всем советую посетить. Замок находится в очень живописном месте, тоже на берегу Дуная, правда, до замка нужно ехать около 20 минут из центра города, но, поверьте, оно того стоит. Можете погулять и по одноименной деревне Девин, которая славится своим производством вина из черной и красной смородины. Продегустировать вино можете прямо на месте в одном из местных ресторанчиков.

#leicageosystems#DivinskyHrad#papalášiNaSústredení#KeďSaNedaríNechToAspoňDobreVyzerá Публикация от Martin Zajac (@matozayo) Апр 9, 2017 в 3:34 PDT

Конечно, знаменитая скульптура водопроводчика Чумилы — это тоже то место, где надо сфотографироваться. Сама скульптура не имеет какой-то особенной истории или значения, скорее всего, просто создана для забавы местных туристов.

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города.

Братиславский замок, который вы можете увидеть на фото выше, или же мост СНП, на верху которого находится ресторан со смотровой площадкой «НЛО».

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть.

Музей современного искусства «Данубиана», который находится в очень живописном месте на берегу Дуная, в пригороде Братиславы. Экспозиции в музее часто меняются. Любителям истории советую посетить Девинский замок и его небольшой музей с постоянной экспозицией.

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку.

Водопроводчик Чумила (Čumil) в центре. Скульптуру легко не заметить, поэтому советую заранее найти ее на карте города.

10. Лучший городской стрит-арт.

Его можно найти на Старом рынке (Stara Trznica). Кстати, практически каждую неделю там проходят различные фестивали.

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Все зависит от предпочтений туриста, конечно. Летом на правом берегу Дуная открывается городской пляж, где каждый день проводятся различные семинары, презентации, воркшопы, работает открытый кинотеатр и несколько площадок для пляжного волейбола, есть скромная, но бесплатная библиотека. У торгового центра «Евровея» находится небольшая променадная зона, где особенно приятно прогуляться или посидеть в кафе в теплое время года, также здесь часто проходят различные концерты или фестивали.

Публикация от Tobiaš Pisarovič (@pisko_15) Сен 12, 2017 в 8:58 PDT

Среди молодежи очень популярно альтернативное кафе «КЦ Дунай» — здесь и тематические вечеринки, и фестивали, и презентации. В ноябре вся Братислава оживает благодаря рождественским рынкам, которые проходят в центре города и около Братиславского замка.

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Не очень хорошая репутация у районов Вракуня и Копчаны, так как там живет много неблагополучных семей и цыган. Но это спальные районы, поэтому не думаю, что рядовой турист там окажется. В целом город очень безопасный.

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

Стоит купить Bratislava City Card, которая позволяет значительно сэкономить на общественном транспорте и входах в музеи.

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

Беларусь мне напоминает, наверное, единственный городской парк в Братиславе — сад Янка Краля, который находится на правом берегу Дуная. Это место чем-то похоже на парк Горького в Минске, только без аттракционов. Очень приятное место для прогулки.

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать.

Брынзовые галушки и чесночный суп в хлебе.

16. Популярный местный уличный фастфуд.

Кебаб (он есть даже здесь) и пицца, которую можно купить отдельными кусками. Во время рождественских ярмарок целый город, по сути, это один большой уличный фастфуд, но очень вкусный.

Kebab Dáva šťastie.😊😁☺️🌮🍟🌯🍕 Публикация от Sultan-kebab (@sultan_kebab_zvolen) Мар 2, 2017 в 6:59 PST

17. Три места, где можно недорого поесть.

Блинная Funki Punki очень популярна среди молодежи — вкусно и недорого. В меню кафе всегда есть какой-то один вегетарианский суп, к которому вы можете заказать блины со сладкой или соленой начинкой. Блинчики, действительно, очень вкусные.

Кафе Verne считается немного богемным местом, даже сам интерьер об этом говорит. Официанты чуточку нерасторопны, зато еда вкусная и цены низкие. Плюс кафе и в том, что оно находится на красивой улице прямо в центре города.

Ресторан национальной кухни Flag Ship Restaurant — их два в Братиславе. Первый ресторан находится на улице Обходна и больше похож на типичную словацкую «крчму» с незатейливым сельским интерьером. Второй ресторан находится на площади СНП в здании бывшего кинотеатра с красивым интерьером, здесь также широко представлена национальная словацкая кухня (кстати, в приготовлении блюд использованы продукты местных фермеров).

18. Лучшее место для танцев.

В город приезжает много молодых туристов, поэтому клубы обычно полны людей. Вход в клубы либо бесплатный, либо стоит всего пару евро. Какого-то строгого дресс-кода, как это иногда бывает в Минске, например, здесь нет, здесь все проще. Хочешь потанцевать с друзьями — надеваешь кеды, джинсы и идешь, здесь мало кто обращает внимание на твой внешний вид, если это только, конечно, не какое-то роскошное мероприятие.

Есть кафе и бары с возможностью потанцевать, например, Primi и Rio, есть просто клубы — The Club, Trafo.

Не могу сказать, что Братислава очень тусовочный город, скорее нет, чем да. Но летом ночная жизнь более активна: допоздна работают многие кафе с террасами, организовываются вечеринки под открытым небом в центре города или на берегу Дуная. Несмотря на то что город маленький, каждый найдет мероприятие по вкусу. На городском портале www.citylife.sk всегда можно посмотреть анонс главных городских событий.

19. Куда пойти на шопинг?

Торговые центры Aupark, Eurovea, в центре города, или Avion, недалеко от аэропорта.

Местные жители очень любят фестиваль «Добры трг» (Dobrý trh), который проходит на различных улицах города несколько раз за год. Здесь широко представлена продукция местных производителей, эко- и биопродукты, проводятся интересные семинары и воркшопы.

20. Куда пойти встречать рассвет?

На Братиславский замок. Замок находится на возвышенности прямо в центре города, поэтому с него открывается красивый вид не только на город, но и на окрестности. Если видимость хорошая, то вдалеке, на австрийской стороне, можно даже увидеть очертания Альп.

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Различные керамические магниты ручной работы, местное вино из черной или красной смородины.

22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города.

(https://www.instagram.com/visitbratislava/www.instagram.com/visitbratislava/) или (https://vju.sk/relacia/localarts)

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Из Минска лучше ехать с пересадкой. Из Минска до Варшавы — на автобусе. А уже из Варшавы до Братиславы есть удобные рейсы бюджетной авиакомпании Wizzair.