Завод «БелДжи» остался без директора 2 18.03.2018, 16:38

Исполняющим обязанности директора назначен первый замминистра промышленности.

Первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский стал исполняющим обязанности директора завода «БелДжи». Данную информацию tut.by подтвердили в Минпроме.

«Свидерский по поручению правительства исполняет обязанности директора «БелДжи», — сказал представитель Минпрома. Прежний руководитель «БелДжи» Дмитрий Батраков «в порядке перевода направлен на БАТЭ».

Стоит отметить, что более года назад Батраков уже покидал «БелДжи» и был назначен заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты». Однако затем вернулся, чтобы запустить завод по сборке китайских автомобилей Geely.

20 марта в Министерстве промышленности состоится пресс-брифинг на тему выгодных условий для приобретения автомобилей производства «БелДжи». «В настоящее время предприятием совместно с белорусскими банками выработан механизм кредитования покупки отечественных легковых авто», говорится в сообщении. Ключевым спикером заявлен Геннадий Свидерский.

Собеседник в Минпроме пояснил, что Свидерский является «временным» руководителем «БелДжи».