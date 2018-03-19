Неизвестная история: Как оршанцы подняли антисоветское восстание 19.03.2018, 13:08

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Как смоленский полк отказался подавлять восстание в окрестностях Орши.

22 сентября 1925 года в польской прессе появилась информация про антисоветское восстание в окрестностях Орши и бунт большевистских военных, которые были высланы на его подавление, передает «Радыё Рацыя».

Волнения в Смоленске и под Оршей

22 сентября 1925 года советские военные власти в Смоленске получили приказ выслать в Оршу полк пехоты, который дислоцировался в Смоленске. Целью было участие в подавлении крестьянского восстания, которое вспыхнуло в окрестностях Орши. Когда солдаты узнали, что должны направиться против повстанцев, то отказались подчиняться и устроили митинг, на котором высказывали антисоветские речи.

Прибыв в казармы политический комиссар полка Голдман был убит. Отдел ГПУ разоружил взбунтовавшихся солдат. Однако, власти отказались от массовых репрессий против бунтовщиков и ограничились ликвидацией полка.