Макаревич сравнил качества россиян и американцев 1 19.03.2018, 19:12

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АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

Лидер группы «Машина времени»по итогам поездки в США сравнил жителей РФ и США.

Музыкант Андрей Макаревич по итогам поездки в США написал пост в Facebook, где сравнил жителей России и Соединенных Штатов, передает РБК.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас», — написал музыкант. «Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — считает Макаревич.

В ответ на один из комментариев подписчика, в котором говорилось, что на жителей страны так повлияла «госпропаганда», музыкант пояснил свою позицию, написав: «Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Для борьбы с этим он предложил «спилить Останкинскую башню».

В сентябре 2017 года Макаревич раскритиковал памятник оружейнику Михаилу Калашникову, установленный в Москве. Певец назвал его «бездарной, уродливой скульптурой».