Видеофакт: Молодой водитель BMW дрифтует на парковке у минской ГАИ 12 19.03.2018, 20:35

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Молодой человек получил водительское удостоверение в апреле прошлого года.

В прошлом году поднялась волна обсуждений ночного дрифта на парковке гипермаркета. Администрация ТЦ высказалась категорически против подобных экстремальных развлечений на ее территории, пообещала решить проблему. В этом году подобных разговоров не было. Зато нашелся активист, который решился днем подрифтовать на парковке у здания минской ГАИ, чья администрация может среагировать намного строже.

По данным «Онлайнера», за рулем находился молодой человек 1998 г. р. Он получил водительское удостоверение в апреле прошлого года, до этого его неоднократно штрафовали за езду без прав. С прошедшей весны его около 10 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Насколько известно, в день съемок ролика он не посещал здание Госавтоинспекции, что наводит на мысль: водитель приехал на парковку специально ради дрифта.

Как уже неоднократно замечали, парковка — общественное место, на пути машины, вошедшей в занос, может оказаться пешеход (в данном случае — человек, снимающий видео), автомобиль или опора освещения. Подобное вождение на такой территории отнюдь нельзя назвать безопасным.