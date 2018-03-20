Белорусские паралимпийцы с триумфом вернулись в Минск 20.03.2018, 8:50

В минском аэропорту спортсменов встречали с оркестром.

20 марта в Беларусь из Южной Кореи вернулись белорусские паралимпийцы. Эти зимние Паралимпийские игры в Пхёнчхане стали самыми успешными в нашей истории. Белорусские спортсмены выступили в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках. В копилке нашей сборной 12 наград: по четыре золотых, серебряных и бронзовых медали, сообщает euroradio.fm.

Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой в лыжных гонках, а также завоевала бронзу в биатлоне. Завоевывать награды Светлане помогал ведущий Роман Ященко.

Трехкратная паралимпийская чемпионка Светлана Сахоненко.

Фото: Еврорадио

21-летний Юрий Голуб завоевал золото в биатлонной гонке, а также 2 серебряных медали (в биатлонном спринте и в лыжной гонке) и 1 бронзовую (лыжная гонка классическим стилем). На трассе Юрию помогал ведущий Дмитрий Будилович.

Юрий Голуб (посередине).

Фото: Еврорадио

Дмитрий Лобан завоевал 2 серебряных медали в соревнованиях для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (биатлонный и лыжный спринт), а Лидия Графеева взяла 2 бронзы (в биатлонном спринте и в биатлонной гонке).

В аэропорту несмотря на поздний час, паралимпийцев встречали спортивные чиновники, родные, друзья и, как всегда, толпа журналистов.

Все спортсмены признаются, что больше всего сейчас мечтают о сне, но разговаривать с журналистами не отказываются. Юрий Голуб рассказывает, что свою победу посвящает родному Глуску и матери, которая поддерживала его во время Паралимпийских игр больше всех. Спортсмен не скрывает: олимпиада была хотя и успешной, но сложной.

Светлана Сахоненко улыбается, наверное, больше всех. Она искренне говорит, что ей нравится внимание, но такого размаха она не ожидала. В ближайшие несколько дней девушка хотела бы отдохнуть, но потом, по ее словам, продолжит тренировки.