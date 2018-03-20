Как белорусам слетать в Неаполь и обратно за 30 евро 20.03.2018, 11:10

Несколько вариантов бюджетных путешествий.

Каждую неделю citydog.by рассказывает о бюджетных путешествиях. Сегодня про Неаполь, круиз по Скандинавии, поездку в Кению и Нью-Йорк.

ВАРШАВА – НЕАПОЛЬ – ВАРШАВА ЗА 30 ЕВРО

В апреле можно на пару недель вырваться на родину пиццы – в Неаполь. Ryanair снизил стоимость билетов в город на юге Италии и предлагает слетать туда за 15 евро. Если захотите вернуться, то есть взять билеты туда-обратно, заплатите 30 евро.

Добраться из Минска до Варшавы Ryanair не предлагает. На то есть «Белавиа»: самый дешевый билет Минск – Варшава стоит 60 рублей. А еще ведь есть поезда и автобусы.

КРУИЗ ХЕЛЬСИНКИ – СТОКГОЛЬМ ЗА 4,25 ЕВРО

Прекрасный вариант на три весенних дня для компании друзей: круиз Хельсинки – Стокгольм за 4,25 евро с человека. Вечером отплываете из Хельсинки, утром приплываете в Стокгольм, 6,5 часа гуляете по столице Швеции, вечером уплываете в Хельсинки.

Нужно торопиться, потому что 20 марта акционных билетов уже не будет.

МИНСК – НАЙРОБИ (КЕНИЯ) – МИНСК ЗА 408 ЕВРО

Авиакомпания KLM отвезет вас из Минска в Кению и вернет в Минск за 400 евро. По пути еще высадит в Амстердаме: неплохая стыковка для тех, у кого есть «шенген».

МОСКВА – НЬЮ-ЙОРК – МОСКВА ЗА 260 ЕВРО

Швейцарская авиакомпания Swiss свозит в Нью-Йорк и вернет в Москву всего за 260 евро с человека. По дороге залетите в Цюрих, и даже будет время погулять по городу. А посмотреть там есть на что.

До Москвы из Минска можно долететь за 80 рублей.