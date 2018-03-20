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Президент Польши провел встречу с Ангелой Меркель

  • 20.03.2018, 14:13
Фото: PAP/J.Turczyk

Канцлер Германии и Анджей Дуда высказались за сохранение единства Евросоюза.

Польша и Германия будут вместе действовать на благо сохранения единства в Европейском союзе, а также укрепления европейской интеграции, сообщает «Радио Польша».

На тему актуальных европейских и глобальных проблем, а также двусторонних отношений на встрече в Варшаве в понедельник вечером, 19 марта, президент Польши Анджей Дуда беседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель. Федеральный канцлер посетила Польшу с рабочим визитом, в ходе которого она также провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Как сообщил глава кабинета президента Польши министр Кшиштоф Щерский, лидеры Польши и Германии обсудили основные проблемы безопасности в мире, а также в Европе. Особое внимание было уделено вопросам евроатлантического сотрудничества и будущего ЕС, в том числе европейской политике обороны, миграционной политике, а также экономическим отношениям ЕС и США. Как сообщил министр Кшиштоф Щерский, Польша и Германия выступают против протекционизма в международной торговле, считая приоритетом защиту свободного рынка. На встрече в Варшаве Анджей Дуда и Ангела Меркель также затронули вопросы энергетической безопасности.


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