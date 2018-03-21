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Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией

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  • 21.03.2018, 14:07
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Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 21 марта, передает Интерфакс-Украина.

Кабмин остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Напомним, что 7 июня 2011 года бывшие на то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел Украины заявляли о подготовке к выходу из органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин назвал выход Украины из СНГ стратегической целью Киева.


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