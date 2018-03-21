Telegram оспорил в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ФСБ РФ ключи шифрования 21.03.2018, 21:59

Основатель мессенджера пообещал отстаивать приватность переписки пользователей.

Компания Telegram направила в ЕСПЧ жалобу на решение Мещанского суда, согласно которому она была оштрафована на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ РФ ключи шифрования, передает телеканал «Дождь».

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на юриста «Международной Агоры» Дамира Гайнутдинова, который представляет Telegram в ЕСПЧ.

Истец считает, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию, гарантированное статьей 10 Конвенции о защите прав человека.

По мнению компании, российские суды фактически возложили на себя функции обвинения. Истец обращает внимание на то, что дело затрагивает не только его интересы, но и права пользователей сервиса, однако оно было рассмотрено в отсутствие защитника, представителя ФСБ и гособвинителя.