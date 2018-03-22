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Польша планирует облегчить правила трудоустройства иностранцев

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  • 22.03.2018, 10:55
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Предприниматели поддерживают эту идею.

Польское правительство намерено принять ряд новых законоположений, призванных облегчить порядок трудоустройства в Польше иностранцев - в первую очередь из Украины, сообщает «Радио Польша».

Предприниматели поддерживают эту идею. Однако, утверждают, это надо было это сделать гораздо раньше.

Программу курирует министр инвестиций и развития Ежи Квециньский. В беседе с «Польским Радио Жешув» он объявил, что правительство готовит «пакет решений, облегчающих трудоустройство украинцев, а также создание украинцами в Польше собственного бизнеса». Ведомство концентрирует внимание на строительной и транспортной отраслях, где фиксируется повышенный спрос на украинских работников.

Экономист Агнешка Пекутовская в беседе с money.pl отмечает, что с наплывом в Польшу трудовых украинских мигрантов связаны не только экономические, но общественно-политические проблемы. Иммиграция - это решение проблем польской экономики. Но, это также люди, которые имеют свою культуру, свой язык. По мнению Агнешки Пекутовской, с пребыванием в Польше украинских трудовых мигрантов не связаны особые проблемы - они наши соседи, которые довольно легко интегрируются в польское общество.

В 2017 году было выдано 234 тыс. разрешений на трудоустройство иностранцев в Польше, а это почти в два раза больше, чем в 2016 году. В большинстве случаев это были украинцы.


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