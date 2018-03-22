Норвежский телеканал показал юмористическое шоу о Беларуси 1 22.03.2018, 12:49

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В закадровых комментариях актеры неоднократно отзывались о гостеприимности белорусов.

Телеканал NRK показал юмористическое шоу о путешествии норвежских комиков Ойстена Бахэ и Руне Гокстада из Финляндии в Турцию на старой яхте. Две части популярной передачи Team Bachstad снимали в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

О путешествии норвежцев по Днепру СМИ сообщали в прошлом году в сентябре.

Ойстен Бахэ и Руне Гокстад вместе с любителем истории Тори Ментъярви начали свое путешествие в Финляндии. Через Россию, Беларусь и Украину они плыли в Стамбул.

Все свои приключения комики снимали на видеокамеру. В итоге получилось шесть получасовых частей, а события в 3 и 4-й из них происходят в Беларуси. Комики рассказали норвежском зрителям о Беларуси, Минск и вспомнили про «последнего диктатора Европы». Норвежцы показали сцены спасения их старой яхты сотрудниками МЧС, белорусское застолье, покупки на базаре, посещение Орши, Шклова, Рогачева, рассказали о потерях Беларуси во время Второй мировой войны и посетили баню.

В закадровых комментариях комики неоднократно отзывались о гостеприимности белорусов и необычном внимании к ним со стороны местных. Во время одной из операций по спасению яхты они насчитали на берегу две съемочные группы телеканалов и 22 человека.

«Наше шоу получило очень хороший рейтинг просмотров и позитивный отзыв публики. Зрители были в восторге, что мы встретили в Беларуси столько прекрасных людей, которые нам помогли. Нас везде хотели кормить, предлагали водку на завтрак. Мы бы хотели еще раз поблагодарить за невероятное гостеприимство и помощь от людей, которых мы встретили в Беларуси», - сказал Свободе Ойстейн Бахэ.

Ойстен Бахэ и Руне Гокстад - это популярные комики норвежской телерадиокомпании NRK. Они ведут собственные передачи с конца 1980-ых. Их шоу собирают миллионную аудиторию. Последний совместный проект комиков - передача Team Bachstad. Это юмористическая серия о путешествии вокруг света. После Южной Америки, Китая, Индии, Монголии, Камбоджи, а теперь и Беларуси.