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Митрополит Кондрусевич и епископ Яшевский возглавят Мессы к 100-летию БНР

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  • 22.03.2018, 14:22
Митрополит Кондрусевич
Фото: catholic.by

В кафедральных костелах католической Минска-Могилевской архиепархии пройдут торжественные службы за Беларусь.

25 марта, в день 100-летия объявления независимости Белорусской Народной Республики, в кафедральных костелах католической Минска-Могилевской архиепархии помолятся за Беларусь. Мессу в 10:00 в минском архикафедральном костеле возглавит митрополит Тадеуш Кондрусевич, мессу в могилевском соборе в 11:00 — епископ Александр Яшевский.

Архиепископ назвал символичным, что акт независимости БНР был подписан именно в праздник Благовещения по григорианскому календарю — 25 марта, сообщает Catholic.by.

Праздник Благовещения напоминает о моменте, когда архангел Гавриил объявил Марии о том, что Бог избрал Ее в качестве Матери Спасителя. По словам иерарха, согласие Марии изменило историю мира, начав время спасения.

«Праздник 100-летия образования Белорусской Народной Республики — это праздник белорусского Благовещения независимости», — подчеркнул он.

Хотя дальнейшая судьба БНР, отметил митрополит, не привела к ожидаемому результату, однако «сам факт ее провозглашения 25 марта очень красноречив, так как свидетельствует о желании белорусского народа к независимости».


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