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Вы готовы на роль подтанцовки?

10
  • 22.03.2018, 13:07
  • 4,096

Тогда выйдите и покажите, что вы - нация.

Николай Статкевич выступил в «Горячем комментарии» (видео смотрите здесь). В эфире телеканала «Белсат» он заявил:

- Можно ли говорить о том, что задержания перед Днем Воли - это конец «либерализации» и «белоруссизации». Ведь выборы в России закончены и теперь Кремль возьмется за Лукашенко, за его игру с Западом, и вообще за все белорусское?

- Дело в том, что я никакой «либерализации» и «белоруссизации» не наблюдал. Если озвучить, какие методы были применены против протестующих и активистов, то я скажу, что за 24 года правления Лукашенко таких брутальных методов не припомню.

А что вы имеете в виду, когда говорите «белоруссизация»? Что у нас, увеличилось количество школьников, которые обучаются на белорусском языке? У нас появился популярный белорусскоязычный телеканал? Лукашенко не забоялся и выступил по-белорусски? Где эта «белоруссизация»? Перестали сажать за белорусский язык? Да, разрешили в каких-то маленьких группках изучать язык. Как говорят «дураку счастье», или как это понимать?

Cтрана продолжает русифицироваться. По последнему опросу 56% белорусов неприемлемо относится к белорусскому языку по телевидению.

Это не «белоруссизация», а косточка, которую кинули патриотам, чтобы они не проявляли лишнюю активность и отстали от Лукашенко.

- Но при этом баннер о праздновании Дня Воли появился на табло самого главного торгового центра столицы. Там размещено приглашение на концерт возле Оперного Театра, может ли праздник быть полноценным, когда люди находятся на Окрестина?

- Я никогда не противопоставлял шествие и концерт. Это был наш совместный общий план, это власти его разделили, так же как оппозицию – даже они не разделили оппозицию, оппозиция давно уже неделимая, и это Белорусский Национальный Конгресс. Все остальное – имитация оппозиции. Так вот власти просто, так сказать, обозначили то гетто, в котором мы можем праздновать. В качестве дополнительной, как молодежь сейчас говорит, «заманухи» после арестов еще и табло это разрешили, еще какую-то там фишку.

Главное, что приходите только в эту загородку, оставьте все протестные лозунги, послушайте разрешенные выступления ораторов, ну а дальше слушайте музыку, веселитесь. Не лезьте во власть, не трогайте власть – вот основной месседж. Я не осуждаю, наоборот, очень одобряю организаторов концерта, они дело свое сделали нормально и делают его, но я к тем, кто по своему названию, к политической оппозиции обращаюсь: вы просто обязаны бороться за свободу страны.

У нас в Европе единственная страна, где нет выборов, единственная страна, где не считают голоса, где уничтожают все национальное, уже просто уничтожили его. У нас единственная страна, где такой вот «руководитель». И нам предлагают просто за концерт, за баннер с этим смириться и не трогать эту власть. Потому что придет еще более злой Путин. Люди ненавидят Лукашенко, а в голове у них остается только Путин. Так давайте мы будем в этих головах. Давайте мы будем что-то делать для этого народа.

А первое, что мы для него сделаем - через год после подавление народного выступления не будем только праздновать и танцевать. Давайте скажем про то, что произошло, там, где про это можно сказать - 25 марта на площади Якуба Коласа в 12:00. Давайте скажем про проблемы народа, дадим его представителям выступить, скажем, что мы с людьми, что мы не пошли в подтанцовку. А потом пойдем праздновать. Я надеюсь, что задержание организаторов, которое призвано уменьшить явку, не сорвут шествие. Я призываю всех, кто считает себя патриотом, прийти 25 марта на Площадь Якуба Колеса в 12:00.

По-сути Лукашенко поменял ситуацию. Это уже не какие-то споры между сторонниками только концерта и сторонниками шествия и концерта. Это моральный выбор. Это момент истины, как я уже говорил. Выбирайте, кто вы. Вы готовы на роль подтанцовки? Ничего не трогаем, только танцуем там, где нам сказали и слушаем разрешенные выступления. Это будет постоянной тенденцией, или после ареста такого великого и уникального человека, как Владимир Некляев, который еще не отошел от прошлогоднего задержания 24 марта, когда его в Бресте задерживал ОМОН, который проходит сложнейший курс лечения, а теперь его прерывают и дай Бог, чтобы он вышел на свободу живым. Хотя бы ради этого выйдите и покажите, что вы нация, что вы настоящие оппозиционеры.

- А как вы собираетесь выходить? Насколько мне известно, вы уже четыре дня не выходите из дома, потому что вас могут задержать в любой момент.

- За административное правонарушение двери ломать не будут. Всех кого задержали - задержали на улице. Я уже, как говорится, воробей стрелянный, поэтому заранее решил не выходить на улицу и не выйду. А как дальше - вы должны знать, «Белсату» стыдно не знать. Будет стрим, «Белсат», «Евроньюс», все кто просился, формируется такая колонна и едем. Останавливают одно такси - сажусь во второе. Я уже трижды так доезжал.

- У Николая Статкевича есть свой рецепт, как попасть на акцию протеста, независимо от того, что делают власти.

- Я не знаю, может они нарушат свои правила и придут ломать очень хлипкие двери в дом, где я живу. Тут уже помешать не удасться. Но я сам на улицу не выйду, не дам им законно этого сделать. Пусть ломают.

Все эти празднования и концерты - это не для вас, это для Европы, чтобы загладить вину за прошлый год, получить денег и такое отступление от Путина. Так вот пускай они покажут в этот раз все Европе, пусть покажут в эфире «Евроньюс».


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