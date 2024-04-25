AFP: США хотят, чтобы предоставление Украине ATACMS побудило Берлин к решению по TAURUS 1 25.04.2024, 22:53

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Соединенные Штаты надеются, что решение союзников передать Украине дальнобойные ракеты, в частности ATACMS, подтолкнут Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет TAURUS.

Об этом журналистам 25 апреля заявил американский чиновник на условиях анонимности, сообщает AFP.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США подчеркнул, что решение о предоставлении TAURUS Украине должна принять именно Германия.

«Но, безусловно, предоставление Соединенными Штатами системы ATACMS, а также предыдущие решения Великобритании и Франции о предоставлении крылатых ракет большой дальности – мы, безусловно, надеемся, что это будет фактором», – добавил чиновник.

Украина давно просит Германию предоставить ракеты Taurus дальностью до 500 километров. Но Берлин отказался это делать, опасаясь эскалации конфликта.