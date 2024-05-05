«В Кремле царит паранойя» 5.05.2024, 16:09

Какие цели преследует Россия, когда объявляет в розыск Зеленского.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2005—2010 годах, а также во Франции в 2014—2020 годах Олег Шамшур рассказал в эфире Radio NV, какие несколько целей преследует Россия, когда объявляет в розыск президента Украины Владимира Зеленского.

«Практических последствий, как по мне, это не будет иметь никаких. И это просто свидетельство, с одной стороны, той паранойи, которая сейчас царит в Кремле и в России. С другой стороны, это, очевидно, рассчитано на то, чтобы дестабилизировать психологически наше политическое руководство. Я считаю, что это также абсолютно ничтожные прихоти», — сказал Шамшур.

Такое сообщение дипломат также считает сигналом для внутреннего российского потребителя — вроде бы Россия все может.

«Могу себе представить, что это также ответ на то, что выдан [Международным уголовным судом] ордер на арест [российского диктатора Владимира] Путина. И это один из российских ответных ходов. То есть здесь я вижу несколько целей, но при любых условиях (в том, что касается Украины, что касается мира, наших партнеров) это абсолютно ничтожно», — добавил Шамшур.