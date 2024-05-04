Россия объявила Зеленского в розыск 2 4.05.2024, 16:06

1,354

В Офисе президента Украины посоветовали Москве поискать здравый смысл.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского. В Офисе президента Украины, реагируя на это, посоветовали россиянам поискать «здравый смысл».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство «РИА Новости» и комментарий пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

Так, российское агентство опубликовало скриншот из базы данных российского МВД об объявлении в розыск Зеленского. Согласно данным из базы российского МВД, основанием для объявления в розыск стало якобы возбужденное в отношении Зеленского уголовное дело в России.

На Банковой на такой выпад российских силовиков уже отреагировали. Пресс-секретарь украинского президента посоветовал российскому МВД «сначала поискать совесть и здравый смысл».

Напомним, в прошлом году Международный уголовный суд ООН выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина за насильственную депортацию украинских детей в Россию. В ответ на это российские силовики объявили в розыск судью МУС, который подписывал ордер на арест Путина.