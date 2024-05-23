Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице 23.05.2024, 22:28

Против инициативы выступали Сербия и руководство боснийских сербов.

Генеральная ассамблея ООН учредила ежегодный день памяти о геноциде в Сребренице. Против инициативы выступали Сербия и руководство боснийских сербов.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщило агентство Reuters.

Принятый документ объявляет 11 июля международным днем памяти.

Отмечается, что резолюцию, которую инициировали Германия и Руанда, одобрили 84 голосами за, 19 стран высказались против, 68 — воздержались.

«Наша инициатива направлена на почтение памяти жертв и поддержку тех, кто выжил и продолжает жить со шрамами того рокового времени», — сказала постоянный представитель Германии в ООН Антье Лендертсе.

В то же время Сербия и боснийские сербы отрицают факт геноцида и утверждают, что резолюция «клеймит народ Сербии».

Президент Сербии Александар Вучич призвал членов ООН голосовать против резолюции, назвав ее «очень политизированной». По словам президента, документ не будет способствовать примирению в Боснии и регионе, а наоборот, «откроет ящик Пандоры».

Как отметил Вучич, «разногласия будут становиться все глубже, а резолюция приведет к нестабильности в регионе».

Геноцид в Сребренице стал крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой и самым трагическим эпизодом Боснийской войны между боснийцами, сербами и хорватами в 1992—1995 годах.

Тогда боснийские сербы убили более восьми тысяч безоружных мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман.

8 июня суд в Гааге объявил окончательное решение в отношении экс-генерала армии боснийских сербов Ратко Младича. Апелляционная палата подтвердила его пожизненное заключение, к которому его приговорили за организацию геноцида в Сребренице.