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Расследователи подтвердили затопление российского корабля «Циклон» в Крыму

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  • 23.05.2024, 22:07
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Расследователи подтвердили затопление российского корабля «Циклон» в Крыму

Опубликованы спутниковые снимки.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) подтвердила затопление малого ракетного корабля Черноморского флота РФ «Циклон» во временно оккупированном Севастополе (Крым). Об этом говорится в сводке CIT за 20-22 мая.

Расследователи утверждают, что получили фотографию, на которой видно корабельную мачту, которая торчит из воды. Сравнив ее со справочными фото различных судов, которые были замечены у причала в дни перед ударом, они пришли к выводу, что мачта принадлежит кораблю «Циклон».

В CIT объяснили, что не могут опубликовать фото из соображений безопасности источника, отметив, что в Крыму ситуация для оппозиционных активистов является «особенно сложной».

Расследователи не рассказали, какие именно повреждения получил корабль и можно ли его восстановить.

Несколько спутниковых снимков причала в Севастополе, у которого стоял «Циклон», были опубликованы в сети, однако на них мачта корабля не видна. В частности, OSINT-сообщество «Киберборошно» проанализировало в Telegram спутниковые снимки от 21 мая и определило, что ни тральщика «Ковровец», ни «Циклона» у причала нет.

В то же время возле причала появился спасательный катер проекта 23370, предназначенный для выполнения подводно-технических работ, а на здании, возле которого стоял «Циклон», можно увидеть повреждения. «Киберборошно» склоняется к выводу, что по крайней мере один из двух российских кораблей затонул.

Кроме того, фотографию причала в бухте Куриная, где стоял «Циклон», обнародовало «Радио Свобода». На снимках видны разрушения возле места попадания ракеты по пристани и воронка от взрыва. Собственных выводов о судьбе корабля «Радио Свобода» не делает.

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