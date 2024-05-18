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На свободу вышел политзаключенный Игорь Галушко

  • 18.05.2024, 22:15
  • 1,608
На свободу вышел политзаключенный Игорь Галушко
Игорь Галушко

Он полностью отбыл срок.

Об освобождении известного гомельского организатора туристических походов и сплавов Игоря Галушко сообщил «Флагшток».

Игоря Галушко осудили на 2,5 года заключения по двум политическим статьям — разжигание вражды и оскорбление Лукашенко.

Причиной его задержания стали сообщения в социальных сетях в поддержку Украины после начала российского вторжения.

Согласно данным правозащитного центра «Весна», во время заключения имя Игоря Галушко было занесено в список «лиц, причастных к террористической деятельности», и список граждан, «причастных к экстремистской деятельности».

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