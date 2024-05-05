Брестский таможенник решил заработать на продаже информации о белорусах 2 5.05.2024, 16:17

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Сведения носили исключительно служебный характер и не подлежали разглашению.

Старший инспектор отдела таможенных операций и контроля Брестской таможни решил купить в Европе автомобиль и ввезти его в Беларусь по льготе, предусмотренной Указом №140. Для этого он вступил в специальный чат в «Телеграме», где познакомился с перекупщиками.

Машину инспектор так и не купил. Вместо этого начал зарабатывать путем продажи информации о гражданах, имеющих право на льготу, рассказывает ABW.BY.

Таким образом, перекупщик авто мог выходить на этих людей и предлагать им за деньги оформить на себя ввозимый в страну автомобиль. Менее чем за месяц таможенник успел незаконно заработать 1000 рублей, после чего его задержали.

Все началось с разговора в чате

Сергей – житель Кобринского района, работал в ПП «Брест» на белорусско-польской границе.

В ходе общения в чате с неким Олегом они договорились о том, что сотрудник таможенной службы будет находить в базе данных информацию о людях, которые имели право на 50-процентную скидку по растаможке и не пользовались ей в течение года, после чего пересылать Олегу.

За каждую такую информацию Сергей брал с него по 100 рублей. Причем деньги переводились на карту не самого сотрудника таможни, а его брата.

Вопреки интересам службы...

В обвинительном заключении, которое представила прокуратура города Бреста, сказано о том, что Сергей «являлся должностным лицом, которое в период с 20 июля по 15 августа 2023 года умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании быстро и незаконно обогатиться, совершил действия с использованием своих служебных полномочий, повлекшие причинение существенного вреда государственным интересам».

Информация, которую предоставлял обвиняемый, носила исключительно служебный характер и не подлежала разглашению. Таким образом, таможенник, по мнению гособвинения, «причинил существенный вред государству, подорвал авторитет и престиж таможенных органов Республики Беларусь».

Суд допросил в качестве свидетелей брата Сергея (того самого, на чью карту переводились деньги), а также его супругу. Оба свидетеля характеризовали его с положительной стороны. Были также представлены результаты служебного расследования, проведенного Брестской таможней. Оно полностью подтверждает информацию, собранную в ходе расследования.

Решение суда

Суд расценил это как злоупотребление служебными полномочиями и назначил обвиняемому штраф, превышающий прибыль в 20 раз. Кроме того, бывшему таможеннику (из органов его уволили сразу после задержания) назначили три года колонии общего режима.

В суде бывший таможенник полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Средства, полученные незаконным путем, целиком возместил государству. Теперь, согласно решению суда, ему предстоит выплатить штраф а размере 500 базовых величин (20 000 рублей).

Суд Московского района Бреста приговорил Сергея (по ст. 424 ч. 2 УК РБ) к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и запретил ему занимать любые должности в таможенных органах Беларуси еще на 5 лет. Содержание под стражей с 16 августа прошлого года Сергею занесли в срок исполнения наказания, так что сидеть ему осталось в общей сложности около двух лет.