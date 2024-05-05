В мае на дорогах Беларуси начнут действовать ограничения для грузовиков 5.05.2024, 17:03

Есть исключения.

С 25 мая на республиканских автомобильных дорогах вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.

Это предусмотрено постановлением Минтранса от 24.04.2024 № 28, сообщает портал pravo.by.

С указанной даты по 31 августа 2024 года на республиканских автомобильных дорогах (их участках) с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно при дневной температуре воздуха выше 25 °C допускается максимальная нагрузка на одиночную ось не более 6 тонн.

Данные ограничения не касаются:

• - ТС, перевозящих пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи и иные грузы, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

• - ТС, самоходных машин, осуществляющих перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий;

• - ТС, самоходных машин, осуществляющих перевозки сушенки торфяной, брикетов топливных на основе торфа;

• - колесных тракторов, используемых в сельском хозяйстве.

Кроме того, документом определен перечень трасс и их участков, где также не действуют указанные нормы.