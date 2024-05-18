Солигорский «Шахтер» отстранили от еврокубков 1 18.05.2024, 21:31

Еще и оштрафовали на миллион евро.

Орган союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов наложил дисциплинарные меры на солигорский «Шахтер», сообщается на сайте организации. Причиной стала просроченная кредиторская задолженность.

«Шахтер» обжаловал решение футбольных функционеров, но апелляционная палата подтвердила выводы первой инстанции — та установила, что солигорская команда не отчиталась о просроченной кредиторской задолженности по лицензированию клуба.

«На клуб был наложен штраф в размере 1 010 000 евро, он также отстранен от участия в следующем клубном турнире УЕФА», — говорится в сообщении. Бан распространятся на три сезона: 2024/25, 2025/26 и 2026/2026.

Кроме «Шахтера», УЕФА оштрафовал еще 12 команд, причиной тоже стали долги. В списке — и португальский «Порту», и болгарская «ЦСК София», и сербский «Партизан, и «Галатасарай» из Турции.

Напомним, в мае 2023 года Беларусская футбольная федерация приняла решение о пересмотре итогов чемпионата страны в 2022 году. Причиной стали предполагаемые договорные матчи. К трем клубам и ряду игроков и функционеров применили наказания.

В частности, «Шахтер» оштрафовали на 10 000 базовых величин (на то время 370 000 беларусских рублей), лишили 30 турнирных очков в чемпионате 2023 года и 20 турнирных очков в чемпионате 2024 года среди команд высшей лиги. Также команда лишилась полученных золотых медалей в чемпионате Беларуси 2022 года. В июле 2023-го суд назначил бывшему спортивному директору «Шахтера» Владимиру Нидергаусу 185 тысяч рублей штрафа.