В Курской области «милые бабушки» отравили десятки военных РФ 4 5.05.2024, 17:14

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Z-канал раскрыл детали.

В Курской области (РФ) большая группа военных РФ попала в больницу с тяжелыми симптомами. Вероятно, их отравили местные жительницы. О происшествии рассказал российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», передает Диалог.UA.

Неприятность случилась с оккупантами из 3-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая на данный момент находится в Курской области у украинской границы.

«Десятки ребят попали в госпиталь с пищевым отравлением. Самое неприятное, что причиной случившегося, скорее всего, стали угощения местных жителей. Парни говорят, что вчера на вид милые бабушки поделились с ними пасхальными яйцами и куличами. Бойцы, не дожидаясь воскресенья, решили попробовать угощения. Уже через пару часов у некоторых из них началась диарея, тошнота и рвота. Отправили в госпиталь. Доктора говорят, что причиной отравления может быть что-то неестественное. Очень вероятно, что в пищу было что-то подмешано», - сообщил российский ресурс.

Он констатировал, что военных РФ травят не только на оккупированных территориях, но и свои же сограждане в России.

Ранее появилась информация, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области умерли 10 российских солдат. До этого они насладились салом, колбасой и пасхальными куличами.