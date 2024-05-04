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Загадочные куличи и колбаски: в Мариуполе перед Пасхой массово отравили оккупантов

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  • 4.05.2024, 11:56
  • 4,310
Загадочные куличи и колбаски: в Мариуполе перед Пасхой массово отравили оккупантов

Украинские партизаны сообщили подробности.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области умерли 10 российских солдат. До этого они насладились салом, колбасой и пасхальными куличами. Об этом рассказали участники партизанского движения «АТЕШ» 4 мая.

«За последние дни, в Мариуполе погибло 10 военных России в связи с переданными «загадочными» пасочками, колбасками и сальцем. Вкус был не то, что бы замечательным, а «убийственно» вкусным. Пасха все ближе, а передач еще хватает. Ешьте на здоровье», — прокомментировали партизаны.

Кроме собственной жизни оккупанты беспокоятся и за технику. Поэтому ее постоянно перемещают.

«Агенты «АТЕШ» продолжают фиксировать постоянное перемещение военной техники р*шистов в оккупированном Мариуполе из-за ударов ATACMS и огромных потерь. Нам известны все данные о текущем местонахождении практически каждого подразделения и мест, куда оккупанты переместили различные виды вооружений, пытаясь спрятать их от неминуемого уничтожения», — отметили участники партизанского движения.

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