У Медведева снова произошел срыв 5 18.05.2024, 8:41

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Из-за дальнобойных Storm Shadow.

Перспектива того, что у ВСУ могут появиться западные ракеты, способные бить на 500 км, вызвали болезненную реакцию Кремля.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новой порцией ядерных угроз.

С особо скандальным постом Медведев 17 мая выступил на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Медведев угрожает оккупировать не только Украину, но и Польшу, если по территории РФ начнут прилетать дальнобойные Storm Shadow/SCALP-EG.

Свой пост он уже традиционно сопровождал оскорблениями в адрес чиновников НАТО и Украины.

«Если так пойдет дальше, (...) «санитарная зона» будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», - заявил представитель путинского режима.

Также заместитель диктатора РФ Путина не забыл о своих излюбленных угрозах применить ядерное оружие.

Он заявил, что боеголовки, которые имеются у ВС РФ, «существенно превышают мощность» атомных бомб Little Boy и Fat Man, сброшенных на Нагасаки и Хиросиму.

«Хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете на***там, господа», - потребовал Медведев.

Столь острая реакция является показателем того, что в Кремле серьезно опасаются перспективы появления у ВСУ дальнобойных ракет.