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Визит вежливых «ишаков»

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 18.05.2024, 8:03
  • 6,154
Визит вежливых «ишаков»

Надо бы Лаврову покумекать.

Комментируя неформальную часть мероприятий во время визита в Китай Путина, Лавров сообщил кремлевскому видеорегистратору Зарубину следующее: «Как говорят на Востоке: гость – ишак хозяина. Поэтому все сюрпризы зависят от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все детали были согласованы по линии протокола. Поэтому все зависит от хозяев. А мы – вежливые люди, в гостях тем более».

Об этом с восторгом написала желтушная «Комсомольская правда».

Сравнивать себя с ишаками. Китай с хозяевами. Учитывая двусмысленный контекст … То ли главный ДБ-«дипломат» его не чувствует, то ли «Остапа несло».

Кстати, в «12 стульях» есть такая фраза: «Маленький такой ешачок, даже удивительно!» И в «Золотом теленке» тема ишака продолжена в известном стихе:

Цветет урюк под грохот дней,

Дрожит зарей кишлак.

А средь арыков и аллей

Идет гулять ишак.

Надо бы Лаврову покумекать. Может быть, и эти фразы приложит к новейшему пекинскому путешествию.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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