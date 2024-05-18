Welt: ЕС допускает обучение украинских военных на территории Украины 18.05.2024, 6:00

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фото: : AFP/HENRY NICHOLLS

Но есть нюанс.

Европейские правительства и Брюссель рассматривают возможность проведения учений украинских солдат на территории не только Европейского Союза, но и Украины не позднее начала 2025 года.

Об этом говорится в публикации немецкой газеты Welt, которая ссылается на свои источники.

Идея обучения украинцев на территории Украины обсуждалась на заседании Военного комитета ЕС – высшего военного органа объединения – в среду, 15 мая.

Такую возможность перед тем допустил нидерландский генерал Михаэль ван дер Лаан, который является нынешним командующим Тренировочной миссии ЕС (EUMAM), занимающейся подготовкой украинских солдат на территории Евросоюза.

По данным Welt, такую идею больше всего поддерживает Франция, а также страны Балтии и Восточной Европы. Другие государства, в том числе и Германия, пока не определились со своей позицией. Тем не менее, Берлин уже выразил предостережение, учитывая риски безопасности.

Инструкторы ЕС в Украине могут стать главной мишенью для российских атак; к тому же, перенос учений может потребовать согласия парламента и дополнительного финансирования. Также непонятно, как Евросоюзу реагировать, если в Украине погибнут европейские солдаты, пишет Welt.

Газета пишет, что определенного решения о будущем EUMAM можно ожидать в июле, когда состоится пересмотр мандата миссии. Сейчас она рассчитана до ноября 2024 года, учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии.