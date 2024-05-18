Белорусских улиток не пустили в Россию 18.05.2024, 3:14

Груз вернули в Беларусь.

Специалисты Россельхознадзора не пустили в Россию партию белорусских улиток, пишет издание «Белорусы и рынок».

Инцидент произошел в Злынковском районе Брянской области. Россияне остановили машину, в которой находились 7,5 кг живых улиток. Их везли из Минской области в Орловскую.

При проверке инспекторы обнаружили, что в ветеринарном сертификате указаны не все необходимые сведения. По их словам, не соответствовали действительности сведения о месте и дате погрузки, а самих улиток перевозили в таре с торфом, на которой не было маркировочных этикеток.

В результате груз просто вернули в Беларусь.