Офицер СВР: У российской армии может «поехать крыша» 2 18.05.2024, 8:31

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Вплоть до военного переворота.

Глава РФ Владимир Путин провел встречу с командующими военных округов, назначил нового министра обороны Андрея Белоусова и, как всегда, сказал, что у него «все идет по плану». Подобные кадровые изменения выгодны для Украины.

Такое мнение «24 Каналу» высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов, заметив, что пертурбации в Минобороны приведут Россию к коллапсу. Он также предположил, что в России может произойти военный переворот.

По словам Жирнова, смена военного кабинета в России является очень хорошей новостью для Украины. Такая пертурбация центрального аппарата Минобороны приведет к тому, что он будет парализован в течение 6 месяцев.

«Всегда, когда приходит новый министр, новые заместители, потом, возможно, сменят кого-то из начальников военных округов, потом сменят командиров воинских частей и т.д. В результате придет полный коллапс Минобороны», – заметил экс-сотрудник КГБ.

В Минобороны сейчас, по мнению Жирнова, все будут бояться брать взятки. Из-за этого не будут решать различные вопросы.

«В армии, которая привыкла к миллиардному ограблению, может «поехать крыша» в России может произойти военный переворот», – предположил экс-сотрудник КГБ.

Систему, которую построил Сергей Шойгу держалась на взятках, однако в то же время работала плохо. Сейчас может произойти момент, когда Белоусов будет пытаться это все убрать.

«Могут навести порядки до такой степени, что работать не будет вообще ничего», – добавил Жирнов.