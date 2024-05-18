WSJ: Украина попросила США разрешить бить американским оружием по территории РФ 1 18.05.2024, 8:24

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Вашингтон рассматривает запрос.

Украина обращалась в Белый дом с просьбой снять ограничения на использование американского оружия по военным объектам на территории РФ.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, запрос был сделан на прошлой неделе и еще рассматривается.

Если американцы согласятся, это будет означать серьезное изменение политики Вашингтона, который уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между США и Россией, поддерживая при этом Украину.

«Они действительно просили США о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам», - заявил генерал ВВС США Си Кей Браун.

В издании напомнили, что Штаты передали Украине ракетные комплексы класса «земля-земля» и другие системы вооружений ATACMS при условии, что их не будут использовать для ударов по России. Как отмечается, это условие, на которое Украина согласилась, имело целью уменьшить риск перерастания конфликта в прямое столкновение между США и Россией.