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У белорусов появилась возможность стать «шляхтичем»

  • 5.05.2024, 17:54
У белорусов появилась возможность стать «шляхтичем»

Всего за 40 рублей.

У белорусов появилась возможность купить усадьбу рода Тюндевицких. Усадебный дом XIX века в деревне Голошево Толочинского района выставили на продажу всего за 40 рублей.

Интересной его частью была просторная терраса с колоннами, с которой для гостей открывался прекрасный вид с холма на небольшой парк, спускавшийся прямо к озеру.

Земли усадьбы Тюндевицкого составляли 2200 гектаров, на них размещались лесопилка, скипидарный завод, спиртзавод, ферма по разведению элитных пород лошадей, коровники.

А на основе добываемых из Глухого озера (сейчас — Глубокое) предприимчивый Михаил Тюндевицкий открыл санаторий-грязелечебницу, куда зазывал отдыхающих даже из столичного Санкт-Петербурга.

В 1917 году законные владельцы усадьбы выехали в эмиграцию. В советские времена здесь находилась школа для глухонемых, затем интернат, позже в усадебном доме размещалась библиотека.

Точная дата аукциона пока не сообщается.

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