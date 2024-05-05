В РФ запаниковали из-за проблем «Газпрома» 1 5.05.2024, 17:41

1,926

У компании большие проблемы.

Бывший заместитель председателя правления «Газпрома», председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о потенциальной корректировки бюджета футбольного клуба. Накануне главный спонсор команды «Газпром», который также сотрудничает с европейским клубом, получил чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей (около 6,8 миллиарда долларов).

Соответствующий комментарий Медведева приводит «Чемпионат». Медведев фактически пригрозил корреспонденту за данный вопрос.

– Будет ли скорректирован бюджет «Зенита» из-за убытков «Газпрома»?

– Много будете знать, быстро состаритесь, – заявил Медведев.

В Cети раскритиковали слова Медведева. Пользователи отметили, что за подобное хамство чиновнику ничего не будет, ведь он работает в России, где нет института репутации.