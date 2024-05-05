Назван самый полезный продукт для людей в возрасте 3 5.05.2024, 16:43

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Он влияет на сердце и уровень холестерина.

Пожилым людям для поддержания здоровья следует употреблять жирные кислоты Омега-3, которых больше всего в тресковом жире. Такую информацию опубликовала газета The Daily Express.

Данный вид рыбьего жира получают из печени трески и продают в виде жидкости или капсулированной добавки.

«Тресковый жир является важным компонентом нашего рациона. Он известен тем, что содержит незаменимые жирные кислоты Омега-3, которые обычно содержатся в жирной рыбе, такой как сельдь, тунец и скумбрия», — цитирует издание доктора Джейн Леонард.

Омега-3 оказывает положительное воздействие на сердце, благотворно влияет на уровень холестерина и кровяного давления, а также улучшает работу головного мозга и влияет на неврологические функции.

Газета процитировала исследование Университета Нортумбрии, согласно которому употребление такого рыбьего жира в течение трех месяцев усиливало приток крови к активным областям мозга во время выполнения умственных задач. Это может означать, что прием Омега-3 способен помочь пожилым людям предотвратить деменцию и проблемы с памятью.