ВСУ пошли на штурм и захватили в плен российских солдат
- 5.05.2024, 16:53
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Видео боя.
Защитники Украины опубликовали видео одного из штурмов на передовой, во время которого удалось захватить в плен российских военнослужащих.
Об этом сообщает телеграм-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
На опубликованных кадрах запечатлены действия бойцов 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые пошли на штурм позиций российских солдат.
В кадрах видно, как небольшая группа бойцов движется к «посадке» и затем доходит до окопов, где начинается бой.
Украинским защитникам удалось захватить в плен российских военных.