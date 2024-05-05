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ВСУ пошли на штурм и захватили в плен российских солдат

  • 5.05.2024, 16:53
  • 3,698
ВСУ пошли на штурм и захватили в плен российских солдат

Видео боя.

Защитники Украины опубликовали видео одного из штурмов на передовой, во время которого удалось захватить в плен российских военнослужащих.

Об этом сообщает телеграм-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На опубликованных кадрах запечатлены действия бойцов 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые пошли на штурм позиций российских солдат.

В кадрах видно, как небольшая группа бойцов движется к «посадке» и затем доходит до окопов, где начинается бой.

Украинским защитникам удалось захватить в плен российских военных.

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