ВСУ пошли на штурм и захватили в плен российских солдат 5.05.2024, 16:53

3,698

Видео боя.

Защитники Украины опубликовали видео одного из штурмов на передовой, во время которого удалось захватить в плен российских военнослужащих.

Об этом сообщает телеграм-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На опубликованных кадрах запечатлены действия бойцов 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые пошли на штурм позиций российских солдат.

В кадрах видно, как небольшая группа бойцов движется к «посадке» и затем доходит до окопов, где начинается бой.

Украинским защитникам удалось захватить в плен российских военных.