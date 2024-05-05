«Меняют правила игры»: Украина получит экспериментальные дальнобойные снаряды 3 5.05.2024, 16:31

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Фото: AFP

Безопасных мест для россиян станет еще меньше.

Украина на третьем году полномасштабной войны отчаянно нуждается в оружии и боеприпасах. В то же время западные компании имеют передовые разработки, которые могут усилить возможности ВСУ.

Об этом рассказал генеральный директор немецкого оружейного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с Handelsblatt. По его словам, речь идет о передовых артиллерийских снарядах, с огромной дальностью поражения.

«Украине передадут прототипы артиллерийских снарядов дальностью полета в 100 километров», — сказал он.

Паппергер отметил, что компания сейчас в основном сконцентрировала усилия на производстве артиллерийских боеприпасов, поскольку именно они «меняют правила игры».

«Россия выпускает большое количество снарядов. Украина, с другой стороны, может ответить на эти атаки лишь в ограниченной степени из-за их нехватки. Западный мир оказался не готов к обычной войне», — добавил он.

По его словам, Rheinmetall до начала вторжения производил около 70 тысяч снарядов в год, однако в 2024 году концерн может выйти на 700 тысяч. При этом может нарастить производство и до 1,1 миллиона в год.

Украина уже получала от Запада дальнобойные снаряды Vulcano, которые в разных модификациях имеют дальность поражения от 50 до 70 километров. Однако их в ВСУ было передано несколько сотен.

Сколько прототипных снарядов получат ВСУ от Rheinmetall неизвестно, как и не указано о чем вообще идет речь.